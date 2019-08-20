Можарова (Ванюрихина) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можарова (Ванюрихина) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1937

Дата смерти

20.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937

Отец: Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Федорович

Мать: Ванюрихина (Тулынина) Елена Игнатьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко (Можарова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Можаров Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можаров Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Можаров Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можаров Николай Егорович

Место жительства
Неизвестно
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.08.2019
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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