Можарова (Ванюрихина) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1937
Дата смерти20.08.2019
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко (Можарова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Можаров Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Можаров Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.08.2019
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)