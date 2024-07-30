Можаров Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можаров Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко (Можарова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Можарова (Ванюрихина) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можаров Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Можарова (Ванюрихина) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можарова (Ванюрихина) Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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