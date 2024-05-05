Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения22.03.1913 ст.
Дата смерти27.11.1959 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1913 ст.
Отец: Ванюрхин Федор Порфирьев
Мать: Ванюрхина София Макарова
Лечение в госпитале
18.05.1940
Сайт "Память народа" Ванерихин Василий Федорович Картотека ранений Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 529 сп 54 див. Дата выбытия: 18.05.1940 Причина выбытия: выбыл из госпиталя Гос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1959 ст.