Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрихин (Ванюрхин) Василий Федорович

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Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.03.1913 ст.

Дата смерти

27.11.1959 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1913 ст.

Отец: Ванюрхин Федор Порфирьев

Мать: Ванюрхина София Макарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Лечение в госпитале
18.05.1940
Сайт "Память народа" Ванерихин Василий Федорович Картотека ранений Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 529 сп 54 див. Дата выбытия: 18.05.1940 Причина выбытия: выбыл из госпиталя Гос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюрихина Елена Игнатьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.11.1959 ст.
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