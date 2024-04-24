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Никуличев Василий Терентьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.04.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1840 ст.

Отец: Никуличев Терентий Филиппович

Мать: Матрона Артемьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
07.04.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Тимофей Филиппов Никуличев и Ивана Яковлева Маракушина жена Евдокия Артемьева.
Смерть
Неизвестно
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