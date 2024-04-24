Никуличев Василий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1840 ст.
Отец: Никуличев Терентий Филиппович
Мать: Матрона Артемьевна
Крещение
07.04.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Тимофей Филиппов Никуличев и Ивана Яковлева Маракушина жена Евдокия Артемьева.
Смерть
Неизвестно