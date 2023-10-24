Емельянова Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1903
Сын: Емельянов Василий Петрович
Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович
Челябинская обл., Галкинский р-н, с. Николаевское
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Емельянова Мария Петровна
Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Емельянова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно