Емельянова Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Мария Абрамовна

Емельянова Мария Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1903

Сын: Емельянов Василий Петрович

Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович

Челябинская обл., Галкинский р-н, с. Николаевское
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Емельянова Мария Петровна

Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Емельянова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Яков Петрович

Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Федор Петрович

Отец ребёнка: Емельянов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close