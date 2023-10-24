Емельянов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1903

Сын: Емельянов Василий Петрович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Абрамовна

Челябинская обл., Галкинский р-н, с. Николаевское
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Емельянова Мария Петровна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Емельянова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Яков Петрович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Федор Петрович

Мать ребёнка: Емельянова Мария Абрамовна

Смерть
1929
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