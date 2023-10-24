Емельянов Василий Петрович
Место рожденияЧелябинская обл., Галкинский р-н, с. Николаевское
Дата рождения11.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1903
Челябинская обл., Галкинский р-н, с. Николаевское
Рождение ребёнка
18.07.1932
Дочь: Мандрыгина Нинель Васильевна
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
30.11.1935
Дочь: Горных Альпина Васильевна
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
15.03.1938
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Павловна
Курганская обл. Село Долматово