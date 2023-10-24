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Емельянов Василий Петрович

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Место рождения

Челябинская обл., Галкинский р-н, с. Николаевское

Дата рождения

11.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1903

Отец: Емельянов Петр Иванович

Мать: Емельянова Мария Абрамовна

Челябинская обл., Галкинский р-н, с. Николаевское
Рождение ребёнка
18.07.1932

Дочь: Мандрыгина Нинель Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
30.11.1935

Дочь: Горных Альпина Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
15.03.1938

Сын: Емелянов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Павловна

Курганская обл. Село Долматово
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