Коровкина Ефимия Павлова
Место рожденияг.Велиж Витебской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Павел Акимов
Мать: не указана
г.Велиж Витебской губ.
Бракосочетание
26.01.1844
Рождение ребёнка
27.11.1844
Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дария Демидова
Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Параскева Демидова
Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин
Рождение ребёнка
12.01.1854
Дочь: Мария Демидова
Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения Демидова
Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин
Смерть
Неизвестно