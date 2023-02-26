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Коровкина Ефимия Павлова

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Место рождения

г.Велиж Витебской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Павел Акимов

Мать: не указана

г.Велиж Витебской губ.
Бракосочетание
26.01.1844

Муж: Коровкин Демид (Дометий) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1844

Сын: Коровкин Яков Демидов

Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Коровкин Фома Демидов

Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дария Демидова

Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Параскева Демидова

Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1854

Дочь: Мария Демидова

Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения Демидова

Отец ребёнка: Коровкин Демид (Дометий) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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