Казунина Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1919
Отец ребёнка: Казунин Филимон Никитич
Рождение ребёнка
10.12.1930
Дочь: Тренина (Казунина) Валентина Филимоновна
Отец ребёнка: Казунин Филимон Никитич
Смерть
Неизвестно