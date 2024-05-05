Казунина Пелагея Михайловна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казунина Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казунин Филимон Никитич

Рождение ребёнка
09.10.1919

Сын: Казунин Иван Филимонович

Отец ребёнка: Казунин Филимон Никитич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1930

Дочь: Тренина (Казунина) Валентина Филимоновна

Отец ребёнка: Казунин Филимон Никитич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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