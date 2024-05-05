Казунин Филимон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1919
Мать ребёнка: Казунина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.1930
Дочь: Тренина (Казунина) Валентина Филимоновна
Мать ребёнка: Казунина Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно