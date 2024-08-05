Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Березкин Фёдор Петрович

Мать: Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башилов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Башилов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Холмогорова (Башилова) Елизавета Стефановна

Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Башилова) Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Башилова) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Башилов Евграф Стефанович

Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович

Смерть
Неизвестно

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