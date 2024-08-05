Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Березкин Фёдор Петрович
Мать: Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Башилов Василий Стефанович
Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Холмогорова (Башилова) Елизавета Стефановна
Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Башилова) Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Башилова) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Башилов Евграф Стефанович
Отец ребёнка: Башилов Стефан Иванович
Смерть
Неизвестно