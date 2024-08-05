Башилов Стефан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Башилов Василий Стефанович
Мать ребёнка: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Башилова) Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Башилова) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Башилов Евграф Стефанович
Мать ребёнка: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно