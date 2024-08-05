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Башилов Стефан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Башилов Василий Стефанович

Мать ребёнка: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Холмогорова (Башилова) Елизавета Стефановна

Мать ребёнка: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Башилова) Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Башилова) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Башилов Евграф Стефанович

Мать ребёнка: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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