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Шайхлислам Гайнулла улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1920 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Гайнулла Сайфулмулюк улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1903 ст.

Сын: Фируза Шайхлислам кызы

Мать ребёнка: не указана

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
После 1920 ст.

Сын: Гайнуллин Мухамметрахим Гайнулла улы

Мать ребёнка: не указана

Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнинур

Смерть
После 1920 ст.
Средний Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
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