Шайхлислам Гайнулла улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1920 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Гайнулла Сайфулмулюк улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1903 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1920 ст.
Сын: Гайнуллин Мухамметрахим Гайнулла улы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайнинур
Смерть
После 1920 ст.