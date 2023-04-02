Себренникова (Пермяков) Анна ильинешна
Место рождениядобрянский завод
Дата рождения10.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1885
добрянский завод
Бракосочетание
24.01.1903
добрянского завода
Рождение ребёнка
16.01.1904
Сын: Серебреников петр Николаевич
Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович
добрянского завода
Рождение ребёнка
19.08.1905
Дочь: Серебренникова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович
добрянский завод
Рождение ребёнка
16.03.1907
Дочь: Чудинова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович
добрянского завода
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: Серебренникова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1911
Дочь: Серебренникова Гуля Николаевна
Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович
добрянского завода
Рождение ребёнка
13.04.1913
Сын: Серебренников Федор Иванович
Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1915
Дочь: Серебренникова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1917
Дочь: Серебренникова Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович
Смерть
Неизвестно