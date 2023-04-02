Себренникова (Пермяков) Анна ильинешна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Себренникова (Пермяков) Анна ильинешна

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Место рождения

добрянский завод

Дата рождения

10.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1885

Отец: Пермяков илья евдокимович

Мать: Пермикова наталья васильевна

добрянский завод
Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Серебренников Николай Иванович

добрянского завода
Рождение ребёнка
16.01.1904

Сын: Серебреников петр Николаевич

Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович

добрянского завода
Рождение ребёнка
19.08.1905

Дочь: Серебренникова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович

добрянский завод
Рождение ребёнка
16.03.1907

Дочь: Чудинова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович

добрянского завода
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: Серебренникова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1911

Дочь: Серебренникова Гуля Николаевна

Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович

добрянского завода
Рождение ребёнка
13.04.1913

Сын: Серебренников Федор Иванович

Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1915

Дочь: Серебренникова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1917

Дочь: Серебренникова Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Серебренников Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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