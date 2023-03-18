Серебренников Николай Иванович
Место рождениядобрянского завода
Дата рождения28.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1882
добрянского завода
Бракосочетание
24.01.1903
добрянского завода
Рождение ребёнка
16.01.1904
Сын: Серебреников петр Николаевич
Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна
добрянского завода
Рождение ребёнка
19.08.1905
Дочь: Серебренникова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна
добрянский завод
Рождение ребёнка
16.03.1907
Дочь: Чудинова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна
добрянского завода
Рождение ребёнка
16.03.1907
Дочь: Чудинова Александра Николаевна
Мать ребёнка: не указана
добрянского завода
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: Серебренникова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна
Рождение ребёнка
16.05.1911
Дочь: Серебренникова Гуля Николаевна
Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна
добрянского завода
Рождение ребёнка
13.04.1913
Сын: Серебренников Федор Иванович
Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна
Рождение ребёнка
12.03.1915
Дочь: Серебренникова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна
Рождение ребёнка
30.07.1917
Дочь: Серебренникова Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна
Смерть
Неизвестно