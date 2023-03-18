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Серебренников Николай Иванович

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Место рождения

добрянского завода

Дата рождения

28.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1882

Отец: Серебреников иван Якимович

Мать: Серебреников марфа александровна

добрянского завода
Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Себренникова Анна ильинешна

добрянского завода
Рождение ребёнка
16.01.1904

Сын: Серебреников петр Николаевич

Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна

добрянского завода
Рождение ребёнка
19.08.1905

Дочь: Серебренникова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна

добрянский завод
Рождение ребёнка
16.03.1907

Дочь: Чудинова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна

добрянского завода
Рождение ребёнка
16.03.1907

Дочь: Чудинова Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

добрянского завода
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: Серебренникова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна

Рождение ребёнка
16.05.1911

Дочь: Серебренникова Гуля Николаевна

Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна

добрянского завода
Рождение ребёнка
13.04.1913

Сын: Серебренников Федор Иванович

Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна

Рождение ребёнка
12.03.1915

Дочь: Серебренникова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна

Рождение ребёнка
30.07.1917

Дочь: Серебренникова Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: Себренникова Анна ильинешна

Смерть
Неизвестно
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