Ланская (Сорохтина) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1865 ст.
Дата смерти28.05.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
21.07.1865 ст.
Рождение ребёнка
07.05.1875 ст.
Сын: Ланской Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1894 ст.
Дочь: Ланская Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович
Смерть
28.05.1896 ст.
Причина смерти: паралич сердца
Похороны
31.05.1896 ст.