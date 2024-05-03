Ланская (Сорохтина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланская (Сорохтина) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1865 ст.

Дата смерти

28.05.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865 ст.

Отец: Сорохтин Иван Иванович

Мать: Сорохтина (Колюпанова) Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланской Михаил Михайлович

Крещение
21.07.1865 ст.
Рождение ребёнка
07.05.1875 ст.

Сын: Ланской Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1894 ст.

Дочь: Ланская Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Ланской Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.05.1896 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: паралич сердца
Похороны
31.05.1896 ст.
Москва, город федерального значения Москва

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