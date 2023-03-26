Васильев Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904 ст.
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1935 и 1936
Рождение ребёнка
17.10.1936
Дочь: Мишина Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Васильева Елена Семёновна
Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1970
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область