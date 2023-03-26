Васильев Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1935 и 1936

Жена: Васильева Елена Семёновна

Рождение ребёнка
17.10.1936

Дочь: Мишина Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Васильева Елена Семёновна

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1970
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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