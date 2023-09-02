Васильева Амалия-Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Амалия-Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

25.03.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.

Сын: Васильев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Ильич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.

Сын: Васильев Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Ильич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай Ильич

Смерть
25.03.1920
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