Васильева Амалия-Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти25.03.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.
Сын: Васильев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Ильич
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.
Сын: Васильев Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1920