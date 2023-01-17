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Баскаков Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1916 год - надворный советник.
Рождение ребёнка
07.01.1916 ст.

Сын: Баскаков Олег Григорьевич

Мать ребёнка: Баскакова Марфа Антоновна

Ахтырка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баскаков Всеволод Григорьевич

Мать ребёнка: Баскакова Марфа Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Марфа Антоновна

Смерть
Неизвестно
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