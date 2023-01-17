Баскаков Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1916 год - надворный советник.
Рождение ребёнка
07.01.1916 ст.
Сын: Баскаков Олег Григорьевич
Мать ребёнка: Баскакова Марфа Антоновна
Ахтырка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баскаков Всеволод Григорьевич
Мать ребёнка: Баскакова Марфа Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно