Баскакова Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1916 ст.
Сын: Баскаков Олег Григорьевич
Отец ребёнка: Баскаков Григорий Павлович
Ахтырка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баскаков Всеволод Григорьевич
Отец ребёнка: Баскаков Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно