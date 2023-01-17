Баскакова Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова Марфа Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1916 ст.

Сын: Баскаков Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Баскаков Григорий Павлович

Ахтырка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баскаков Всеволод Григорьевич

Отец ребёнка: Баскаков Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно
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