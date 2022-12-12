Ахтырка
Сумська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2АХТЫРКА. Уездный.При рр. Ахтырке и Гусиньце и при озз. Белом и Чикаловом.1386108¼221487448887Церквей православных 4. Уездное духовное училище, уездное училище, приходских 3; частная женская школа. Лечебница. Богадельня. Почтовая станция. Ярмарок 5. Базары ежеднев Показать всеПоказать скан
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-20646Охтиркамістоцентр району, центр міської ради, місто районного підпорядкуванняр-н Охтирськийміська рада Охтирська