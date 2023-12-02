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Румянцев Пётр Эрастович

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Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

29.10.1904 ст.

Дата смерти

08.11.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1870 г.р.

Мать

До 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1904 ст.

Отец: Румянцев Эраст Филиппович

Мать: Румянцева (-) Ирина Ивановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.245-246 (Рождение №-68м)
Крещение
30.10.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Ключарёв Александр Николаевич - псаломщик Ильинской церкви с.Княжей Крёстная мать: Анна Моисеевна - крестьянская девица из д.Бол.Горка
Смерть
08.11.1904 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 9 дней (от слабости рождения)
Похороны
10.11.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.276-277 (Умершие №-38м)

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