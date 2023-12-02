Румянцев Пётр Эрастович
Место рождения
Дата рождения29.10.1904 ст.
Дата смерти08.11.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1904 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.245-246 (Рождение №-68м)
Крещение
30.10.1904 ст.
Крёстный отец: Ключарёв Александр Николаевич - псаломщик Ильинской церкви с.Княжей Крёстная мать: Анна Моисеевна - крестьянская девица из д.Бол.Горка
Смерть
08.11.1904 ст.
Младенец в 9 дней (от слабости рождения)
Похороны
10.11.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.276-277 (Умершие №-38м)