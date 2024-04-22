Румянцев Эраст Филиппович
Место рождения
Дата рожденияДо 1870 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1887 ст.
Мать ребёнка: Румянцева Ирина Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.114-115 (Рождение №-83м)
Бракосочетание
До 1887 ст.
Жена: Румянцева Ирина Ивановна
Восприемник
03.09.1889 ст.
МК 56-13-41 стр.193-194 (Рождение №-44ж) Крестная дочь - Кудрявцева Анна Петровна из д.Крутая
Рождение ребёнка
До 1900 ст.
Мать ребёнка: Румянцева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Румянцева Ирина Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.245-246 (Рождение №-68м)
Смерть
После 1906 ст.