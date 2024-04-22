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Румянцев Эраст Филиппович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 1870 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.12.1887 ст.

Сын: Румянцев Ефим Эрастович

Мать ребёнка: Румянцева Ирина Ивановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.114-115 (Рождение №-83м)
Бракосочетание
До 1887 ст.

Жена: Румянцева Ирина Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
03.09.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-41 стр.193-194 (Рождение №-44ж) Крестная дочь - Кудрявцева Анна Петровна из д.Крутая
Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Сын: Румянцев Павел Эрастович

Мать ребёнка: Румянцева Ирина Ивановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.

Сын: Румянцев Пётр Эрастович

Мать ребёнка: Румянцева Ирина Ивановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.245-246 (Рождение №-68м)
Смерть
После 1906 ст.
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