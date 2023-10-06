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Румянцева (-) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870 ст.

Дата смерти

После 1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1887 ст.

Муж: Румянцев Эраст Филиппович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.12.1887 ст.

Сын: Румянцев Ефим (Евфимий) Эрастович

Отец ребёнка: Румянцев Эраст Филиппович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.114-115 (Рождение №-83м)
Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Сын: Румянцев Павел Эрастович

Отец ребёнка: Румянцев Эраст Филиппович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.

Сын: Румянцев Пётр Эрастович

Отец ребёнка: Румянцев Эраст Филиппович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.245-246 (Рождение №-68м)
Смерть
После 1905 ст.

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