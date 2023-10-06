Румянцева (-) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870 ст.
Дата смертиПосле 1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1887 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.12.1887 ст.
Сын: Румянцев Ефим (Евфимий) Эрастович
Отец ребёнка: Румянцев Эраст Филиппович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.114-115 (Рождение №-83м)
Рождение ребёнка
До 1900 ст.
Отец ребёнка: Румянцев Эраст Филиппович
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Румянцев Эраст Филиппович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.245-246 (Рождение №-68м)
Смерть
После 1905 ст.