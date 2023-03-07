Мария Филимонова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти16.10.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1908
Отец ребёнка: не указан
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1908
Муж: Иов (Мартириев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
16.10.1909
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов