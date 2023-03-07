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Мария Филимонова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

16.10.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1908

Сын: Антоний (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1908

Муж: Иов (Мартириев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
16.10.1909
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
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