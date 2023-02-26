Антоний (по крёстному)
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.06.1908
Дата смерти19.07.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1908
Отец: не указан
Мать: Мария Филимонова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.07.1908
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.