Антоний (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоний (по крёстному)

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.06.1908

Дата смерти

19.07.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1908

Отец: не указан

Мать: Мария Филимонова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.07.1908
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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