Луценко Яков Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луценко Филип
Рождение ребёнка
22.09.1940
Сын: Луценко Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна
Рождение ребёнка
24.12.1949
Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луценко Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метелёва Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луценко Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна
Смерть
Неизвестно