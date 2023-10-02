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Луценко Яков Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луценко Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1940

Сын: Луценко Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна

Чалданка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.12.1949

Сын: Луценко Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна

Чалданка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луценко Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метелёва Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна

Чалданка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луценко Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна

Чалданка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луценко Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Луценко Степанида Инвановна

Чалданка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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