Луценко Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луценко Валентина
Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Валентина
Смерть
2018
Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край