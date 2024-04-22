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Луценко Михаил Яковлевич

Место рождения

Чалданка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луценко Яков Филипович

Мать: Луценко Степанида Инвановна

Чалданка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луценко Валентина

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Валентина

Смерть
2018
Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
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