Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

18.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1936

Сын: Алтухов Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтухова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович

Смерть
18.10.1993
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