Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти18.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1936
Сын: Алтухов Виталий Дмитриевич
Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтухова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтухов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Алтухов Дмитрий Макарович
Смерть
18.10.1993