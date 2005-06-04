Алтухов Виталий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Виталий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1936

Дата смерти

04.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936

Отец: Алтухов Дмитрий Макарович

Мать: Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.06.1961

Дочь: Никифорова Валентина Витальевна

Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
02.05.1965

Дочь: Носкова Алла Витальевна

Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтухова Алла Витальевна

Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Юрий Витальевич

Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Школяр Галина Витальевна

Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна

Смерть
04.06.2005
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