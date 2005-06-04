Алтухов Виталий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1936
Дата смерти04.06.2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936
Отец: Алтухов Дмитрий Макарович
Мать: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.06.1961
Дочь: Никифорова Валентина Витальевна
Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
02.05.1965
Дочь: Носкова Алла Витальевна
Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтухова Алла Витальевна
Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтухов Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школяр Галина Витальевна
Мать ребёнка: Епифанова Клавдия Владимировна
Смерть
04.06.2005