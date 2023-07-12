Приятелев Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти18.10.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Приятелев Василий Андроннович
Мать: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Касаткина Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Приятелев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Приятелев (андронов) Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Приятелев Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
18.10.1911