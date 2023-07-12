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Приятелев Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

18.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Приятелев Василий Андроннович

Мать: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Касаткина Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Приятелев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Приятелев (андронов) Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Приятелев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
18.10.1911
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