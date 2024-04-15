Гончаренко Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
21.06.1887 ст.
Иван Лаврентьевич Демяненко
Восприемник
15.09.1887 ст.
Никита Иванович Будаков
Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.
Сын: Гончаренко Николай Иванович
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Ильинична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHZ-P?i=573&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.02.1889 ст.
Агафья Ивановна Будакова
Восприемник
26.02.1889 ст.
Прокопий Семенович Пархоменко
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.
Мать ребёнка: Гончаренко Мария Ильинична
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3XL-J?i=357&cc=3511744&cat=966423
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.
Сын: Гончаренко Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Гончаренко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
30.10.1894 ст.
Сын: Гончаренко Дамиан Иванович
Мать ребёнка: Гончаренко Варвара Васильевна
Восприемник
15.09.1895 ст.
Вера Степановна Пархоменко
Восприемник
15.09.1895 ст.
Никита Степанович Пархоменко
Восприемник
20.02.1896 ст.
Агафья Васильевна Белокур
Рождение ребёнка
14.02.1898 ст.
Сын: Гончаренко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Гончаренко Варвара Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.03.1900 ст.
Герасим Васильевич Белокур
Восприемник
07.02.1902 ст.
Евдокия Васильевна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно