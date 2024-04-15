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Гончаренко Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Жена: Гончаренко Мария Ильинична

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
21.06.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Лаврентьевич Демяненко
Восприемник
15.09.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Иванович Будаков
Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.

Сын: Гончаренко Николай Иванович

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Ильинична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHZ-P?i=573&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.02.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Ивановна Будакова
Восприемник
26.02.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Прокопий Семенович Пархоменко
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.

Сын: Гончаренко Иван Иванович

Мать ребёнка: Гончаренко Мария Ильинична

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Жена: Гончаренко Варвара Васильевна

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3XL-J?i=357&cc=3511744&cat=966423
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.

Сын: Гончаренко Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Гончаренко Варвара Васильевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
30.10.1894 ст.

Сын: Гончаренко Дамиан Иванович

Мать ребёнка: Гончаренко Варвара Васильевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Вера Степановна Пархоменко
Восприемник
15.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Степанович Пархоменко
Восприемник
20.02.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Васильевна Белокур
Рождение ребёнка
14.02.1898 ст.

Сын: Гончаренко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гончаренко Варвара Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.03.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Герасим Васильевич Белокур
Восприемник
07.02.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Васильевна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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