Гончаренко (Белокур) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Белокур) Варвара Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.12.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1873 ст.

Отец: Белокур Василий Петрович

Мать: Белокур Агапия Максимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XT-3?i=590&cc=3511744
Крещение
04.12.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Муж: Гончаренко Иван Андреевич

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3XL-J?i=357&cc=3511744&cat=966423
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.

Сын: Гончаренко Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
11.02.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Алексей Наумович Белокур
Рождение ребёнка
30.10.1894 ст.

Сын: Гончаренко Дамиан Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.02.1898 ст.

Сын: Гончаренко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.11.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Никандр Потапович Денисенко
Восприемник
03.08.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Степан Никифорович Коноваленко
Восприемник
09.08.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Васса Гавриловна Черникова
Восприемник
28.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Назарович Гончаренко
Восприемник
26.03.1909 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Григорьевич Белокур
Место жительства
Неизвестно
Заболотово, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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