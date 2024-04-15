Гончаренко (Белокур) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1873 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XT-3?i=590&cc=3511744
Крещение
04.12.1873 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3XL-J?i=357&cc=3511744&cat=966423
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.
Сын: Гончаренко Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич
Восприемник
11.02.1893 ст.
Алексей Наумович Белокур
Рождение ребёнка
30.10.1894 ст.
Сын: Гончаренко Дамиан Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1898 ст.
Сын: Гончаренко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.11.1904 ст.
Никандр Потапович Денисенко
Восприемник
03.08.1906 ст.
Степан Никифорович Коноваленко
Восприемник
09.08.1906 ст.
Васса Гавриловна Черникова
Восприемник
28.06.1907 ст.
Павел Назарович Гончаренко
Восприемник
26.03.1909 ст.
Василий Григорьевич Белокур
Место жительства
Неизвестно
Заболотово, Сумська область
Смерть
Неизвестно