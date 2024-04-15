Гончаренко (Простянина) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Простянина) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

10.10.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.02.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Никифор Дмитриевич Простатин
Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Муж: Гончаренко Иван Андреевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.12.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Иосиф Дмитриевич Простатин
Восприемник
06.05.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Авраамович Лемишенко
Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.

Сын: Гончаренко Николай Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHZ-P?i=573&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.

Сын: Гончаренко Иван Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
10.10.1891 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
12.10.1891 ст.
на отведенном кладбище
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