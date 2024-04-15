Гончаренко (Простянина) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти10.10.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
11.02.1881 ст.
Никифор Дмитриевич Простатин
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.12.1882 ст.
Иосиф Дмитриевич Простатин
Восприемник
06.05.1884 ст.
Иван Авраамович Лемишенко
Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.
Сын: Гончаренко Николай Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHZ-P?i=573&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1891 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
12.10.1891 ст.
на отведенном кладбище