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Сенькин Михаил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенькина Прасковья Яковлевна

Место жительства
1902
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г
Рождение ребёнка
13.12.1902

Сын: Сенькин Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Сенькина Прасковья Яковлевна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г Павел Михайлович и Стефан Михайлович Сенькины (близнецы) Деревни Гусовой крестьянин Михаил Терентьевич Сенькин и законная жена ег... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1902

Сын: Сенькин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Сенькина Прасковья Яковлевна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г Павел Михайлович и Стефан Михайлович Сенькины (близнецы) Деревни Гусовой крестьянин Михаил Терентьевич Сенькин и законная жена ег... Показать все
Смерть
Неизвестно

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