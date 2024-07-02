Сенькин Михаил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1902
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г
Рождение ребёнка
13.12.1902
Сын: Сенькин Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Сенькина Прасковья Яковлевна
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г Павел Михайлович и Стефан Михайлович Сенькины (близнецы) Деревни Гусовой крестьянин Михаил Терентьевич Сенькин и законная жена ег... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1902
Мать ребёнка: Сенькина Прасковья Яковлевна
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г Павел Михайлович и Стефан Михайлович Сенькины (близнецы) Деревни Гусовой крестьянин Михаил Терентьевич Сенькин и законная жена ег... Показать все
Смерть
Неизвестно