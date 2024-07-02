Сенькин Стефан Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.12.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
13.12.1902
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г Павел Михайлович и Стефан Михайлович Сенькины (близнецы) Деревни Гусовой крестьянин Михаил Терентьевич Сенькин и законная жена ег... Показать все
Крещение
15.12.1902
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г Павел Михайлович и Стефан Михайлович Сенькины (близнецы) Деревни Гусовой крестьянин Михаил Терентьевич Сенькин и законная жена ег... Показать все
Смерть
Неизвестно