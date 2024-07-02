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Сенькин Павел Михайлович

Место рождения

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.12.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1902

Отец: Сенькин Михаил Терентьевич

Мать: Сенькина Прасковья Яковлевна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г Павел Михайлович и Стефан Михайлович Сенькины (близнецы) Деревни Гусовой крестьянин Михаил Терентьевич Сенькин и законная жена ег... Показать все
Крещение
15.12.1902
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1047 МК церквей Мещовский у. за 1902 г Павел Михайлович и Стефан Михайлович Сенькины (близнецы) Деревни Гусовой крестьянин Михаил Терентьевич Сенькин и законная жена ег... Показать все
Смерть
Неизвестно

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