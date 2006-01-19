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Атанасова (Голубева) Елена Игоревна
Атанасова (Голубева) Елена Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.1966
Пол
Женский
Отец
Голубев Игорь Иванович
1941 г.р.
Мать
Голубева (Тиханцева) Светлана Алексеевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
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ИЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1966
Отец:
Голубев Игорь Иванович
Мать:
Голубева Светлана Алексеевна
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