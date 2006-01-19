Атанасова (Голубева) Елена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атанасова (Голубева) Елена Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1966

Отец: Голубев Игорь Иванович

Мать: Голубева Светлана Алексеевна

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