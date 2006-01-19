Голубев Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1941
Дата смерти19.01.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1966
Дочь: Атанасова Елена Игоревна
Мать ребёнка: Голубева Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Голубева Инна Игоревна
Мать ребёнка: Голубева Светлана Алексеевна
Смерть
19.01.2006