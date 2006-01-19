Голубев Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Игорь Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1941

Дата смерти

19.01.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1966

Дочь: Атанасова Елена Игоревна

Мать ребёнка: Голубева Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Голубева Инна Игоревна

Мать ребёнка: Голубева Светлана Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.01.2006
Москва, город федерального значения Москва
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