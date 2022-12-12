Голубева (Тиханцева) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Тиханцева) Светлана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1945

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1966

Дочь: Атанасова Елена Игоревна

Отец ребёнка: Голубев Игорь Иванович

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Голубева Инна Игоревна

Отец ребёнка: Голубев Игорь Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2008
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