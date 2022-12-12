Голубева (Тиханцева) Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1945
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1966
Дочь: Атанасова Елена Игоревна
Отец ребёнка: Голубев Игорь Иванович
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Голубева Инна Игоревна
Отец ребёнка: Голубев Игорь Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2008