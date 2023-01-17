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Леденцов Христофор Семёнович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.08.1842

Дата смерти

13.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1842

Отец: Леденцов Семён Алексеевич

Мать: Леденцова Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1860 по 1862
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1868 ст.

Сын: Леденцов Христофор Христофорович

Мать ребёнка: Леденцова Серафима Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1874 ст.

Сын: Леденцов Максимилиан Христофорович

Мать ребёнка: Леденцова Серафима Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1875 ст.

Сын: Леденцов Валентин Христофорович

Мать ребёнка: Леденцова Серафима Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1877 ст.

Сын: Леденцов Леонид Христофорович

Мать ребёнка: Леденцова Серафима Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1905 по 1907
г. Женева, Швейцария
Место жительства
По 1905
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леденцова Серафима Николаевна

Смерть
13.04.1907
г. Женева, Швейцария
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