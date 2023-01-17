Леденцов Христофор Семёнович
Место рождения
Дата рождения05.08.1842
Дата смерти13.04.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1842
Место жительства
С 1860 по 1862
Место жительства
С 1862
Рождение ребёнка
14.11.1868 ст.
Сын: Леденцов Христофор Христофорович
Мать ребёнка: Леденцова Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
03.03.1874 ст.
Сын: Леденцов Максимилиан Христофорович
Мать ребёнка: Леденцова Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1875 ст.
Сын: Леденцов Валентин Христофорович
Мать ребёнка: Леденцова Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
21.05.1877 ст.
Сын: Леденцов Леонид Христофорович
Мать ребёнка: Леденцова Серафима Николаевна
Место жительства
С 1905 по 1907
г. Женева, Швейцария
Место жительства
По 1905
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1907
г. Женева, Швейцария