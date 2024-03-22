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Ломтев Дмитрий Егорович

Место рождения

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

05.02.1888 ст.

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1888 ст.

Отец: Ломтев Георгий Павлович

Мать: Ломтева Александра Дмитриевна

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Ломтев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1916

Сын: Ломтев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1916

Сын: Ломтев Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ломтев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ломтева Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломтева Синклитикия Ивановна

Смерть
После 1945
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