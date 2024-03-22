Ломтев Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рождения05.02.1888 ст.
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Ломтев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1916
Сын: Ломтев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1916
Сын: Ломтев Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ломтев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ломтева Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Ломтева Синклитикия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1945