Ломтева Синклитикия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломтева Синклитикия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Ломтев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1916

Сын: Ломтев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1916

Сын: Ломтев Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович

Радоница, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ломтев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ломтева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломтев Дмитрий Егорович

Смерть
Неизвестно
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