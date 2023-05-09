Ломтева Синклитикия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Ломтев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
23.07.1916
Сын: Ломтев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
23.07.1916
Сын: Ломтев Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ломтев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ломтева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Ломтев Дмитрий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно