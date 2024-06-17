Басурова (Максимова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басурова (Максимова) Мария Ивановна

Место рождения

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Максимов Иван Лукьянович

Мать: не указана

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басуров Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
08.09.1921

Сын: Басуров Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Басуров Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Басуров Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Басуров Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Кириллова (Басурова) Нина

Отец ребёнка: Басуров Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: (Басурова) Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Басуров Алексей Анисимович

Смерть
Неизвестно

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