Басурова (Максимова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Максимов Иван Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1921
Сын: Басуров Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Басуров Алексей Анисимович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Басуров Алексей Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Кириллова (Басурова) Нина
Отец ребёнка: Басуров Алексей Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: (Басурова) Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Басуров Алексей Анисимович
Смерть
Неизвестно