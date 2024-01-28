Нерова (Моисеенко) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеенко Антон
Мать: Моисеенко Мария
Рождение ребёнка
28.06.1929
Дочь: Шаламова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Неров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Неров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нерова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Неров Иван
Смерть
Неизвестно