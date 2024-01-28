Нерова (Моисеенко) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерова (Моисеенко) Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеенко Антон

Мать: Моисеенко Мария

Рождение ребёнка
28.06.1929

Дочь: Шаламова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Неров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Неров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нерова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Неров Иван

Смерть
Неизвестно
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