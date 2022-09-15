Шаламова (Нерова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Нерова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1929

Дата смерти

15.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1929

Отец: Неров Иван Фёдорович

Мать: Нерова (Моисеенко) Александра Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
26.07.1957

Дочь: Морошкина (Шаламова) Александра (Наталия) Михайловна

Отец ребёнка: Шаламов Михаил Александрович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаламов Михаил Александрович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
15.09.2022

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