Шаламова (Нерова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1929
Дата смерти15.09.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1957
Дочь: Морошкина (Шаламова) Александра (Наталия) Михайловна
Отец ребёнка: Шаламов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
18.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаламов Михаил Александрович
Смерть
15.09.2022