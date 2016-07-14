Шаламов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламов Михаил Александрович

Шаламов Михаил Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1923

Дата смерти

14.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923

Отец: Шаламов Александр Семенович

Мать: Шаламова (Хохлова) Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова (Нерова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1957

Дочь: Морошкина (Шаламова) Александра (Наталия) Михайловна

Мать ребёнка: Шаламова (Нерова) Ольга Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаламова (Нерова) Ольга Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
14.07.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.