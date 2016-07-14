Шаламов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1923
Дата смерти14.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1957
Дочь: Морошкина (Шаламова) Александра (Наталия) Михайловна
Мать ребёнка: Шаламова (Нерова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаламова (Нерова) Ольга Ивановна
Смерть
14.07.2016