Моисеенко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеенко Евгения Антоновна
Мать ребёнка: Моисеенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеенко Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Моисеенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нерова Александра Антоновна
Мать ребёнка: Моисеенко Мария
Смерть
Неизвестно