Моисеенко Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеенко Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Моисеенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеенко Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Моисеенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нерова Александра Антоновна

Мать ребёнка: Моисеенко Мария

Смерть
Неизвестно
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