Бурланова Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бурланов Егор Александров
Отец ребёнка: Бурланов Александр Матвеев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Просковья Александрова
Отец ребёнка: Бурланов Александр Матвеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марина Александрова
Отец ребёнка: Бурланов Александр Матвеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Бурланов Александр Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно