Бурланова Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурланова Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бурланов Егор Александров

Отец ребёнка: Бурланов Александр Матвеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Просковья Александрова

Отец ребёнка: Бурланов Александр Матвеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марина Александрова

Отец ребёнка: Бурланов Александр Матвеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Бурланов Александр Матвеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурланов Александр Матвеев

Смерть
Неизвестно
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