Бурланов Александр Матвеев
мужской, родился 1815, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецБурланов Матвей Трофимов1784 г.р.
МатьБурланова Авдотья Ильина1782 г.р.
Супруги
Бурланова Агафья Васильева1817 г.р.
Дети
Бурланов Егор Александров1841 г.р.
(Бурланова) Просковья Александрова1844 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Бурланов Матвей Трофимов
Мать: Бурланова Авдотья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бурланов Егор Александров
Мать ребёнка: Бурланова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Бурланова) Просковья Александрова
Мать ребёнка: Бурланова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Бурланова) Марина Александрова
Мать ребёнка: Бурланова Агафья Васильева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Бурланова) Татьяна Александрова
Мать ребёнка: Бурланова Агафья Васильева
Смерть
Неизвестно