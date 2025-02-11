Бурланов Александр Матвеев 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Бурланов Александр Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1815, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Бурланов Матвей Трофимов1784 г.р.
Мать
Бурланова Авдотья Ильина1782 г.р.
Супруги
Бурланова Агафья Васильева1817 г.р.
Дети
Бурланов Егор Александров1841 г.р.
(Бурланова) Просковья Александрова1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Бурланов Матвей Трофимов

Мать: Бурланова Авдотья Ильина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурланова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бурланов Егор Александров

Мать ребёнка: Бурланова Агафья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Бурланова) Просковья Александрова

Мать ребёнка: Бурланова Агафья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Бурланова) Марина Александрова

Мать ребёнка: Бурланова Агафья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

84 Семья | Перепись населения

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Бурланова) Татьяна Александрова

Мать ребёнка: Бурланова Агафья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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